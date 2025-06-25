Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка Зубкова
В момент нападения льва на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова рядом с ним находились около 20 других хищников, однако ни одно из животных не проявило агрессии. Об этом заявила представитель парка Татьяна Алексагина.
«Ни один не поднялся, хотя уже была пролита кровь. Они чувствуют запах крови за километр. Если бы они ринулись, то была бы совсем другая ситуация», — пояснила она. Алексагина также сообщила, что нападавший лев после инцидента скрылся.
Инцидент произошел 22 июня ва крымском сафари-парке «Тайган». По данным Следственного комитета, причиной нападения стал резкий звук закрывающейся двери, который спровоцировал животное. В ведомстве отметили, что атака стала возможной из-за грубого нарушения правил техники безопасности сотрудниками парка. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка.
Зубков получил множественные травмы, включая повреждения мышц шеи и грудной клетки. Его прооперировали в районной больнице, затем перевели в республиканскую клинику им. Семашко, после чего направили в медицинский центр в Краснодаре. В среду ему была проведена повторная операция. Позже сам Зубков сообщил, что его состояние улучшилось, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru