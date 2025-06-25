Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка Зубкова

В момент нападения льва на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова рядом с ним находились около 20 других хищников, однако ни одно из животных не проявило агрессии. Об этом заявила представитель парка Татьяна Алексагина.

«Ни один не поднялся, хотя уже была пролита кровь. Они чувствуют запах крови за километр. Если бы они ринулись, то была бы совсем другая ситуация», — пояснила она. Алексагина также сообщила, что нападавший лев после инцидента скрылся.