Как бороться с разделыванием туш баранов в общественных местах
Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН назвала серьезным правонарушением разделывание туш животных во дворах многоквартирных домов.
Штраф за разделывание туши барана в размере одной тысячи рублей сейчас никого не испугает и не остановит, но полиция должна прибыть на место совершения противоправных действий и пресечь их, заявила в разговоре с НСН адвокат Людмила Айвар.
В Новой Москве группа мужчин ранее устроила разделку барана на придомовой территории ЖК «Ирландский квартал», видео появилось в соцсетях. Пользователи посчитали, что действо происходит прямо на детской площадке. Глава управы Краснопахорского района города Юрий Няньчур заявил, что жалоб в администрацию не поступало, отметив, что разделка проводилась на «площадке для сушки белья». Айвар напомнила, что разделывание туш животных во дворах многоквартирных домов наказывается по закону.
«Детская площадка предназначена исключительно для прогулок детей. Демонстративное нарушение санитарно-эпидемиологических норм и норм общественного порядка карается в соответствии с законом. Жестокое обращение с животными здесь, наверное, не удастся применить, потому что баран, скорее всего, был уже мертвый. Но за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил следует обратиться в Роспотребнадзор и, соответственно, в органы полиции, поскольку КоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - отметила юрист.
Она также рассказала, что грозит нарушителям.
«Штраф за разделку туши барана в размере одной тысячи рублей сейчас никого не испугает и не остановит, но полиция, тем не менее, должна прибыть на место совершения противоправных действий и пресечь их. Участникам может грозить арест до 15 суток за совершение мелкого хулиганства, которое также нарушает и общественный порядок. Особенно, если это происходит на глазах у детей в жилом дворе. Однако что такое тысяча рублей в наше время? Граждане могут подать иск и потребовать с ответчиков компенсацию за моральный вред, если какой-то ребенок от увиденного расстроился, у него зафиксирован нервный срыв. Фамилии нарушителей и места их проживания установлены полицией. Конечно, суммы за моральный вред будут незначительные, но это будет гораздо больше тысячи рублей», - добавила Айвар.
Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко рассказал о санитарно-гигиеническом аспекте Курбан-байрама в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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