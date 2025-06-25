Как бороться с разделыванием туш баранов в общественных местах

Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН назвала серьезным правонарушением разделывание туш животных во дворах многоквартирных домов.

Штраф за разделывание туши барана в размере одной тысячи рублей сейчас никого не испугает и не остановит, но полиция должна прибыть на место совершения противоправных действий и пресечь их, заявила в разговоре с НСН адвокат Людмила Айвар.

В Новой Москве группа мужчин ранее устроила разделку барана на придомовой территории ЖК «Ирландский квартал», видео появилось в соцсетях. Пользователи посчитали, что действо происходит прямо на детской площадке. Глава управы Краснопахорского района города Юрий Няньчур заявил, что жалоб в администрацию не поступало, отметив, что разделка проводилась на «площадке для сушки белья». Айвар напомнила, что разделывание туш животных во дворах многоквартирных домов наказывается по закону.

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«Детская площадка предназначена исключительно для прогулок детей. Демонстративное нарушение санитарно-эпидемиологических норм и норм общественного порядка карается в соответствии с законом. Жестокое обращение с животными здесь, наверное, не удастся применить, потому что баран, скорее всего, был уже мертвый. Но за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил следует обратиться в Роспотребнадзор и, соответственно, в органы полиции, поскольку КоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - отметила юрист.

Она также рассказала, что грозит нарушителям.

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«Штраф за разделку туши барана в размере одной тысячи рублей сейчас никого не испугает и не остановит, но полиция, тем не менее, должна прибыть на место совершения противоправных действий и пресечь их. Участникам может грозить арест до 15 суток за совершение мелкого хулиганства, которое также нарушает и общественный порядок. Особенно, если это происходит на глазах у детей в жилом дворе. Однако что такое тысяча рублей в наше время? Граждане могут подать иск и потребовать с ответчиков компенсацию за моральный вред, если какой-то ребенок от увиденного расстроился, у него зафиксирован нервный срыв. Фамилии нарушителей и места их проживания установлены полицией. Конечно, суммы за моральный вред будут незначительные, но это будет гораздо больше тысячи рублей», - добавила Айвар.

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ФОТО: РИА Новости
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