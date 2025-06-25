Штраф за разделывание туши барана в размере одной тысячи рублей сейчас никого не испугает и не остановит, но полиция должна прибыть на место совершения противоправных действий и пресечь их, заявила в разговоре с НСН адвокат Людмила Айвар.

В Новой Москве группа мужчин ранее устроила разделку барана на придомовой территории ЖК «Ирландский квартал», видео появилось в соцсетях. Пользователи посчитали, что действо происходит прямо на детской площадке. Глава управы Краснопахорского района города Юрий Няньчур заявил, что жалоб в администрацию не поступало, отметив, что разделка проводилась на «площадке для сушки белья». Айвар напомнила, что разделывание туш животных во дворах многоквартирных домов наказывается по закону.