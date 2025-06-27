Посол РФ рассказал о желающих переехать из Норвегии в Россию

Российское посольство в Норвегии получает обращения от иностранцев, желающих переехать в Россию. Об этом рассказал посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию», - поделился дипломат.

По его словам, переездом интересуются граждане как Норвегии, так и других государств, постоянно проживающие на территории страны. Также дипмиссия получает визовые заявки определившихся с датой въезда в Россию и подготовившихся к поездке.

Как отметил Корчунов, в основном на переезд решаются молодые люди, которые связывают свое будущее с РФ, разделяют традиционные ценности и идеалы, нацелены на работу и создание семьи в стране. Кроме того, востребована программа переселения проживающих за рубежом соотечественников.

Между тем стало известно, что жители Эстонии стали чаще ездить в Россию, чтобы купить продукты, вещи и технику по выгодным ценам, пишет 360.ru.

