СМИ: В Госдепе США рекомендовали оказать поддержку Ле Пен

Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека, трудовых отношений Государственного департамента США Сэмуэль Самсон рекомендовал руководству ведомства поддержать лидера партии «Национальное объединение» из Франции Марин Ле Пен. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, в мае Самсон встретился с руководством французской партии, а на этой неделе передал свою рекомендацию в Госдеп. Как власти США могут поддержать Ле Пен, пока неясно, однако известно, что в случае одобрения рекомендации на эти цели выделят средства из бюджета.

Как пишет Politico, такой шаг со стороны США станет «скандальным» и «потенциально подрывающим почти 250 лет союза» страны с Францией.

Ранее в Париже приговорили Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (двум — условно, двум — с электронным браслетом) по делу о хищении бюджетных средств Европарламента. Также политику на пять лет запретили избираться в органы власти, напоминает 360.ru.

