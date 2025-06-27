В Казани торжественно вручили «Золотые Маски»

В Казани прошла торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», сообщает пресс-служба премии.

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Награды в главной номинации «Лучший спектакль большой формы» удостоен Владимирский областной драматический театр за постановку «Черные доски».

В категории «Лучший спектакль малой формы» наградили Свердловский театр драмы за постановку «Любой ценой». В номинации «Лучший спектакль. Театр кукол» победителем стала постановка «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Лучшим балетным спектаклем стал «Сияющий камень» театра Саха Опера Балет. Победу в номинации «Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл» одержала постановка «Айсвилль» Театра на Садовой из Санкт-Петербурга.

Ранее актриса Марина Неелова получила «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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