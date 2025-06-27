Минпромторг заявил, что не намерен запрещать механизм параллельного импорта

Речи о запрете механизма параллельного импорта в России не идет. Об этом сообщили журналистам в Минпромторге.

Как отметили в ведомстве, механизм применяют для обеспечения предприятий страны необходимыми материалами, комплектующими и изделиями. Минпромторг указал, что будет принимать решения по сокращению перечня исходя из насыщения рынка продукцией отечественного производства либо из дружественных стран.

«При этом подчеркиваем, что Минпромторг... предложил продлить механизм параллельного импорта на 2026 год, поэтому речи о его запрете не идет», - отмечается в сообщении.

Параллельный импорт ввели в России в 2022 году, напоминает 360.ru. Ранее механизм, который начал действовать на фоне западных санкций, продлили на 2025 год.

