Посол США Трейси покидает Москву
27 июня 202507:59
Посол США в РФ Линн Трейси завершает работу и покидает Россию. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.
«Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву», — указали в посольстве.
Трейси занимала должность американского посла с 2023 года, напоминает Ura.ru. Ранее дипломат заявляла, что намерена оставить дипломатическую службу.
По данным СМИ, новым послом США в России может стать спецпосланник Вашингтона по Ливии Ричард Норланд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru