Посол США Трейси покидает Москву

Посол США в РФ Линн Трейси завершает работу и покидает Россию. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.

«Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву», — указали в посольстве.

Трейси занимала должность американского посла с 2023 года, напоминает Ura.ru. Ранее дипломат заявляла, что намерена оставить дипломатическую службу.

По данным СМИ, новым послом США в России может стать спецпосланник Вашингтона по Ливии Ричард Норланд.


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ФОТО: РИА Новости / Асатур Есаянц
ТЕГИ:РоссияПосольство СШАПосол

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