МВД подготовило проект о депортации иностранцев с коронавирусом

В документе говорится, что выдворить из России иностранцев с опасными для общества заболеваниями можно будет по решению МВД, Минздрава, ФСБ и органов санитарно-эпидемиологического надзора, отмечает Ura.ru.

Согласно обновленным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, число заразившихся коронавирусом нового типа в стране превысило 20 тыс. человек, умерли 425 пациентов. Еще 23 тыс. человек находятся под наблюдением медиков, у них есть подозрения на коронавирус. В общей сложности 171,3 тысячи человек, имевшие контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



