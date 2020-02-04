МВД подготовило проект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект о депортации из сраны иностранных граждан с опасными заболеваниями. В перечень таких недугов вошли чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус, - всего 16 вирусов, пишут «Известия».
В документе говорится, что выдворить из России иностранцев с опасными для общества заболеваниями можно будет по решению МВД, Минздрава, ФСБ и органов санитарно-эпидемиологического надзора, отмечает Ura.ru.
Согласно обновленным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, число заразившихся коронавирусом нового типа в стране превысило 20 тыс. человек, умерли 425 пациентов. Еще 23 тыс. человек находятся под наблюдением медиков, у них есть подозрения на коронавирус. В общей сложности 171,3 тысячи человек, имевшие контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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