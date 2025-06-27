В Магаданской области река подтопила больницу в городе Сусуман
Река Берелех вышла из берегов в Магаданской области и подтопила больницу в городе Сусуман. Об этом написал министр здравоохранения региона Александр Витько в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Минздрава, учреждение находится в низине, река топит больницу уже не в первый раз, однако лечебный корпус не пострадал, и эвакуировать пациентов нет необходимости. В больницу прибыл на вертолете глава центра медицины катастроф Игорь Ступченко, чтобы вывезти сложного пациента. Другим гражданам предложили отправиться на воздушном судне в магаданскую областную больницу, на предложение согласился один пациент с пневмонией.
По словам Витько, работников административного корпуса больницы временно перевели в основной, а в административном объявили актированный день.
«Ситуацию контролируем. С главой Сусуманского муниципального округа на связи. Ожидаем, что по колымской традиции "вода уйдет"... Уровень воды понемногу спадает», - подчеркнул министр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru