В Магаданской области река подтопила больницу в городе Сусуман

Река Берелех вышла из берегов в Магаданской области и подтопила больницу в городе Сусуман. Об этом написал министр здравоохранения региона Александр Витько в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Минздрава, учреждение находится в низине, река топит больницу уже не в первый раз, однако лечебный корпус не пострадал, и эвакуировать пациентов нет необходимости. В больницу прибыл на вертолете глава центра медицины катастроф Игорь Ступченко, чтобы вывезти сложного пациента. Другим гражданам предложили отправиться на воздушном судне в магаданскую областную больницу, на предложение согласился один пациент с пневмонией.

По словам Витько, работников административного корпуса больницы временно перевели в основной, а в административном объявили актированный день.

«Ситуацию контролируем. С главой Сусуманского муниципального округа на связи. Ожидаем, что по колымской традиции "вода уйдет"... Уровень воды понемногу спадает», - подчеркнул министр.

Ранее в Сочи из-за мощного шторма вышла из берегов и разлилась по району река Ира, напоминает РЕН ТВ.

