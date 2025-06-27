Кабмин направит 3,3 млрд рублей на пенсии для жителей новых регионов
Правительство России дополнительно направит более 3,3 млрд рублей на пенсионное обеспечение граждан из новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение уже подписано, средства предусмотрели в федеральном бюджете.
«С их помощью будут обеспечены выплаты пенсий в III квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству. На такие выплаты в I и II кварталах ранее было направлено более 12 млрд рублей», - указали в правительстве.
Ранее кабмин дополнительно выделил около 1,4 млрд рублей для ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru