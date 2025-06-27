Глава РФС заявил, что Путин может посетить матч сборной России

Президент Владимир Путин мог бы посетить матч сборной России по футболу. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщает «Советский спорт».

По его словам, появление главы государства на матче национальной команды «теоретически возможно».

«У президента полно задач и вопросов, которыми он занимается. Если будет важный повод, мы, конечно, пригласим Владимира Владимировича», — подчеркнул Дюков.

Ранее сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Нигерии, напоминает РЕН ТВ. Игра прошла в Москве и завершилась ничьей 1:1.

