Глава РФС заявил, что Путин может посетить матч сборной России
Президент Владимир Путин мог бы посетить матч сборной России по футболу. Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщает «Советский спорт».
По его словам, появление главы государства на матче национальной команды «теоретически возможно».
«У президента полно задач и вопросов, которыми он занимается. Если будет важный повод, мы, конечно, пригласим Владимира Владимировича», — подчеркнул Дюков.
Ранее сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Нигерии, напоминает РЕН ТВ. Игра прошла в Москве и завершилась ничьей 1:1.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казани торжественно вручили «Золотые Маски»
- Минпромторг заявил, что не намерен запрещать механизм параллельного импорта
- СМИ: В Госдепе США рекомендовали оказать поддержку Ле Пен
- В Магаданской области река подтопила больницу в городе Сусуман
- Глава РФС заявил, что Путин может посетить матч сборной России
- Премьер Сербии пообещал, что страна не присоединится к антироссийским санкциям
- Посол США Трейси покидает Москву
- Центробанк аннулирует лицензии ИК «Прайвет Капитал»
- Над территорией РФ сбили 39 украинских беспилотников
- Депутат Аксаков: Ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru