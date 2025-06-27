Сбербанк с 1 июля снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта, размер ставки зависит от первоначального взноса. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Изменения вступят в силу с 1 июля.

«Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" - от 21,4%», - указали в Сбербанке.

Также с 30 июня будет снижена на 1 п. п. минимальная ставка по потребительским кредитам. Кроме того, Сбербанк понизит ставки по вкладам в линейке «СберВклад». Надбавки по банковским продуктам сократят с 1% до 0,7%, максимальная ставка снизится с 19% до 18%.

Между тем в Госдуме предложили снизить ставку по программе семейной ипотеки в 2 раза, до 3% годовых. Соответствующее предложение направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишет 360.ru.

