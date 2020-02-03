Милонов предложил запретить все посылки из Китая из-за коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости временно запретить поступление посылок с товарами из Китая в Россию из-за коронавируса. Такое обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову, сообщают РИА Новости.

По мнению парламентария, несмотря на все меры, которые предпринимает Россия для недопущения в Россию «уханьского» вируса, происходит «неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок», передает РИА ФАН. Милонов полагает, что российская почта может стать разносчиком и распространителем микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.