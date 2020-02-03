Милонов предложил запретить все посылки из Китая из-за коронавируса
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости временно запретить поступление посылок с товарами из Китая в Россию из-за коронавируса. Такое обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову, сообщают РИА Новости.
По мнению парламентария, несмотря на все меры, которые предпринимает Россия для недопущения в Россию «уханьского» вируса, происходит «неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок», передает РИА ФАН. Милонов полагает, что российская почта может стать разносчиком и распространителем микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.
Число жертв нового коронавируса на данный момент составляет 361 человек, заражены 17 205 человек, передает Ura.ru.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксированы два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Ранее главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук заявил, что медики не скрывали диагноз от гражданина Китая, который был госпитализирован с коронавирусом.
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