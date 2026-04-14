Дирижера оркестра Военного университета Самонина обвинили во взятке

Начальника и дирижера военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны Филиппа Самонина обвинили в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы дела.

«Подполковник Самонин Филипп Олегович обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», - указано в документе.

Фигуранта отправили под домашний арест. При этом 235-й гарнизонный военный суд продлил меру пресечения до 2 октября. Материалы дела в отношении Самонина передали в суд.

Ранее министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева задержали по делу о получении взятки в 10 млн рублей, пишет 360.ru.

