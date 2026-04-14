Изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий

При назначении страховой пенсии в стаж теперь засчитывается весь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. До сих пор действовало ограничение в шесть лет, которое теперь отменено.

Такое же правило введено для «сельского» стажа, дающего право на надбавку к пенсии в 25%. В него будет включаться всё время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.

Кроме того, изменился порядок учета стажа для родителей близнецов. Теперь в него суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком.

