Изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий
В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий, сообщают «Известия».
При назначении страховой пенсии в стаж теперь засчитывается весь отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. До сих пор действовало ограничение в шесть лет, которое теперь отменено.
Такое же правило введено для «сельского» стажа, дающего право на надбавку к пенсии в 25%. В него будет включаться всё время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.
Кроме того, изменился порядок учета стажа для родителей близнецов. Теперь в него суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком.
Ранее стало известно, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Российские онлайн-сервисы стали недоступны пользователям VPN
- СМИ: Цены на огурцы и помидоры упали у производителей и выросли у ритейла
- Иран потребовал от арабских стран компенсировать ущерб от агрессии
- США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива
- Вэнс заявил, что США достигли всех целей в Иране
- Страны NATO отказались присоединиться к блокаде Ормузского пролива
- В российских колониях начали работать роботы-патрульные
- Россию заполонили «нищемаркеты»
- Новый лидер Венгрии согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро