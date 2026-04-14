Немецкая сеть Aldi зарегистрировала товарный знак в России

Сеть магазинов-дискаунтеров Aldi из Германии зарегистрировала свой товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Немецкая компания подала заявку на регистрацию изображения логотипа сети в январе прошлого года. В апреле Роспатент принял решение зарегистрировать бренд.

Под товарным знаком сеть сможет оказывать услуги розничной торговли в России.

Ранее компания Puma подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака с измененной фирменной полоской для обуви, пишет 360.ru.

