Новости за ночь: Коронавирус обвалил китайские биржи на 8%

Как отмечают «Известия», это первые торги в Китае за 10 дней. За это время число жертв коронавируса выросло в 20 раз, число зараженных – в 30 раз.

По последним данным, в Китае от коронавируса умер 361 человек, заболевшими числятся 17,2 тысячи человек.

