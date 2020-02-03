Новости за ночь: Коронавирус обвалил китайские биржи на 8%
Основные фондовые биржи Китая открылись с понижением, свидетельствуют данные утренних торгов. Так, индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж упали более чем на 8%, Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился незначительно – на 0,04%. Такая динамика наблюдается на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа.
Как отмечают «Известия», это первые торги в Китае за 10 дней. За это время число жертв коронавируса выросло в 20 раз, число зараженных – в 30 раз.
По последним данным, в Китае от коронавируса умер 361 человек, заболевшими числятся 17,2 тысячи человек.
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