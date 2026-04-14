Над регионами России сбили 97 украинских дронов

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над регионами России почти сто украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля... перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники сбили над Крымом и водами Азовского моря.

Ранее в Ельце Липецкой области женщина погибла из-за налета БПЛА, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
