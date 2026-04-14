Очень трудно прогнозировать, когда удастся сформировать кодекс правил, ограничивающий искусственный интеллект, так как он должен быть единым для всех стран. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Искусственный интеллект (ИИ) в России надо подвергнуть цензуре, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. Он уточнил, что должна быть система, которая на «входе и выходе» запрещает определенные запросы и вопросы, пишет РИА Новости. Кусков согласился с этим, отметив, что в противном случае мир ждет повторение сюжета фильма «Терминатор».