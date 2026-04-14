«Уже туда идем»: Почему без цензуры ИИ мир ждет сюжет «Терминатора»
Денис Кусков заявил НСН, что при нынешнем активном использовании робототехники, нейросетей и ИИ, мир уже идет по опасному пути, когда может случиться восстание машин.
Очень трудно прогнозировать, когда удастся сформировать кодекс правил, ограничивающий искусственный интеллект, так как он должен быть единым для всех стран. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Искусственный интеллект (ИИ) в России надо подвергнуть цензуре, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. Он уточнил, что должна быть система, которая на «входе и выходе» запрещает определенные запросы и вопросы, пишет РИА Новости. Кусков согласился с этим, отметив, что в противном случае мир ждет повторение сюжета фильма «Терминатор».
«Сейчас не только в России, но и в других странах компании, которые занимаются ИИ, говорят о создании кодексов или правил. Потому что действительно не очень хочется, чтобы это завело нас потом в какую-то черную дыру. Нужен рамочный процесс легализации, который бы описывал возможные процедуры работы с искусственным интеллектом. Это нужно сделать профессионально, чтобы потом не было каких-то сильных болевых ощущений. Все смотрели фильм «Терминатор» и не хочется, чтобы все превратилось вот в это. По сути, это первый шаг туда, так как мы уже очень активно используем робототехнику и ИИ. Очень трудно сказать, сколько времени уйдет на такой документ, это все-таки не программу написать. Еще не до конца сформулированы все тезисы теми, кто этим занимается. Это должен международный документ, условно, как Венская конвенция, которая позволяет со своим водительским удостоверением ездить по всем странам», - рассказал он.
Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков раскрыл НСН, что еще несколько лет назад фальшивые видео можно было вычислить по очевидным дефектам — искаженной мимике, размытым деталям, неестественным движениям. Теперь эти признаки почти исчезли, а сами технологии стали доступными массовому пользователю.
