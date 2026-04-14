В Ельце при атаке БПЛА погибла женщина, пять человек пострадали
Беспилотники атаковали Елец в Липецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем канале на платформе Мах.
«В доме на улице Черокманова погибла женщина... Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы», - написал губернатор.
Раненым оказывают необходимую помощь. Артамонов уточнил, что при атаке обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах.
Кроме того, дрон упал в селе Долгоруково, произошел пожар в жилом доме. Жильцов эвакуировали, огонь уже потушен.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали село Стратива в Брянской области, пострадала медсестра, пишет 360.ru.
Горячие новости
