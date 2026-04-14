На ЗАЭС заявили об отключении внешнего электроснабжения
Внешнее электроснабжение отключилось на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.
«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта 2026 года», - указано в сообщении.
Питание АЭС ведется с помощью резервных дизель-генераторов. Они запущены штатно, работают в нормальном режиме.
После отключения технологические системы станции находятся в безопасном состоянии, нарушений пределов и условий безопасности нет.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о продолжении обстрелов в районе ЗАЭС, пишет 360.ru.
