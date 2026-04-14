Более 29 тысяч мирных россиян пострадали из-за действий ВСУ

Почти 30 тысяч мирных россиян пострадали от действий ВСУ. Об этом рассказали в Следственном комитете, передает ТАСС.

По данным СК, всего пострадали более 29 тысяч человек, в том числе 1168 детей.

Кроме того, в ведомстве сообщили о завершении расследования 966 уголовных дел против украинских военных, их фигурантами стали 1280 лиц.

«Среди них - не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наемники из других государств», - отметили в СК.

Более 1100 преступникам вынесли приговоры, некоторые из них получили пожизненные сроки.

Между тем Минобороны сообщило, что ВСУ допустили 6558 нарушений пасхального перемирия, атаковав в том числе Курскую и Белгородскую области, пишет 360.ru.

