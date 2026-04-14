Обманувшие Долину мошенники выманили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки

Организованная группа аферистов, которые обманули певицу Ларису Долину, в переписке выманила деньги у глухонемой пенсионерки из Подмосковья, сообщает РИА Новости.

Женщина заявила неизвестным, что не может ответить на их звонки, поступавшие ей, и просила их писать текстовые сообщения. Переписка велась в мессенджерах. Пенсионерка лишилась 2,7 миллиона рублей.

Женщина давала показания через сурдопереводчика.

Ранее стало известно, что риелторы начали проверять родственников продавцов жилья из-за «схемы Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

