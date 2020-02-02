В Чите заявили, что не скрывали информацию о коронавирусе

В настоящее время пациент из Китая размещен в изолированном медицинском боксе. Мужчину выпишут, как только лабораторные исследования дважды дадут отрицательный результат на коронавирус.

Ранее 2 февраля Минздравом было дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице в Чите. Проверка была вызвана жалобами гражданина КНР, госпитализированного с коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Напомним, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН объяснил, почему китайский пациент в больнице Читы не получил информацию о заболевании коронавирусом. По мнению Гальперина, в отношении врачей, которые лечат китайского пациента в Чите, могут последовать санкции. Эксперт отметил, что не видит в них смысла из-за системной проблемы в организации работы медиков.

