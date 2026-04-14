Россиян предупредили о штрафе за приготовление шашлыка

В противном случае граждане рискуют получить штраф до 20 тысяч рублей. Пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек на участке. Также необходимо очистить землю рядом до двух метров.

В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить мясо на открытом огне запрещено, можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой.

Шашлык лучше готовить без маринада, если используется качественное мясо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

