Россиян предупредили о штрафе за приготовление шашлыка
В России жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, сообщает РИА Новости.
В противном случае граждане рискуют получить штраф до 20 тысяч рублей. Пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек на участке. Также необходимо очистить землю рядом до двух метров.
В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить мясо на открытом огне запрещено, можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой.
Шашлык лучше готовить без маринада, если используется качественное мясо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
