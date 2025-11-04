Эксперт Фаворов: Рак вышел на второе место среди причин смертности людей
Онкология вышла на второе место среди причин смертности людей. Об этом рассказал глава компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в беседе с RT.
Как отметил эксперт, благодаря обширной статистике и существующей в большинстве стран необходимости устанавливать причину смерти до захоронения человека у него есть возможность проанализировать, от чего люди умирают чаще всего. Основной причиной смерти жителей планеты становятся сердечно-сосудистые заболевания.
«Сердце стучит всю жизнь, и, естественно, оно изнашивается... но в течение последних 15 лет особенно заметно, что на второе место стали переезжать онкологические заболевания», — заявил Фаворов.
Прежде одними из наиболее частых причин смерти становились заболевания легких и подобные им болезни. Но с ними начали эффективнее бороться благодаря прогрессу в медицине. Вместе с тем в мире растет усредненный возраст населения, поэтому «люди доживают до своего рака».
Ранее ученые в медицинском журнале Lancet спрогнозировали, что смертность от рака к 2050 году в мире увеличится почти на 75% по сравнению с 2023 годом.
- Эксперт Фаворов: Рак вышел на второе место среди причин смертности людей
