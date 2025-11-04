МИД Италии вызвал российского посла
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Об этом пишет РИА Новости.
«МИД вызвал посла... в Италии», - сообщили агентству в ведомстве.
В дипмиссии РФ подтвердили факт приглашения Парамонова в итальянское внешнеполитическое ведомство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала частичный обвал исторической башни в центре Рима, напоминает РЕН ТВ. Дипломат обратила внимание, что власти Италии направляют значительные суммы на поддержку Украины, и предупредила: пока Рим будет бессмысленно тратить деньги, «Италия рухнет вся: от экономики до башен».
