МИД Италии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Об этом пишет РИА Новости.

«МИД вызвал посла... в Италии», - сообщили агентству в ведомстве.

В дипмиссии РФ подтвердили факт приглашения Парамонова в итальянское внешнеполитическое ведомство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала частичный обвал исторической башни в центре Рима, напоминает РЕН ТВ. Дипломат обратила внимание, что власти Италии направляют значительные суммы на поддержку Украины, и предупредила: пока Рим будет бессмысленно тратить деньги, «Италия рухнет вся: от экономики до башен».

