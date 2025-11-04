Россия и КНР подписали 15 совместных документов
Россия и Китай по итогам визита в республику российского премьер-министра Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
Ранее Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом и встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, напоминает Ura.ru.
В рамках регулярной встречи Москва и Пекин подписали в том числе меморандумы по вопросам сотрудничества по борьбе с сельскохозяйственными вредителями (колорадским жуком, саранчовыми вредителями, луговым мотыльком, восточной луговой совкой) и о подготовке специалистов для работы на эксплуатирующихся в полярных водах судах. Кроме того, был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из России в Китай.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru