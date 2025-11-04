Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели

Кремль будет собирать вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, используя в том числе искусственный интеллект. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По его словам, сбор вопросов граждан начнут за две недели с задействованием всего инструментария.

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», - указал пресс-секретарь.

Ранее представитель Кремля сообщил, что подготовка к прямой линии «идет полным ходом» и назвал ее сложным процессом, пишет Ura.ru.

