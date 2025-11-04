В России повторно объявили в розыск блогера Гасанова

Блогера Гусейна Гасанова переобъявили в розыск в России. Соответствующие данные размещены в базе розыска МВД РФ.

«Гасанов Гусейн… Переобъявлен», - отмечается в базе.

Блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса. Известно, что Гасанова обвиняют в отмывании денег, пишет RT.

Ранее блогеру заочно предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере и заочно арестовали на два месяца. Следствие установило, что в 2019-2021 годы Гасанов не заплатил более 170 млн рублей налогов и путем финансовых операций легализовал свыше 20 млн.

