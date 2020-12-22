«Алкаш должен платить»! Милонов призвал сделать вытрезвители платными

Он добавил, что вытрезвители должны быть исключительно платными.

«Я не собираюсь платить бюджетные деньги за то, чтобы какой-нибудь алкаш отдыхал и получал душ. Хочу напомнить, что даже в советское время вытрезвители были платными, там был большущий штраф», - напомнил депутат.

Тех же, кто не сможет оплатить услуги вытрезвителей, Милонов предложил привлекать к труду в рамках лечебно-трудовых профилакториев, возрождение которых он также поддерживает.

«Плата за эти услуги будет взыматься, как и прочие штрафы. Это не просто плата, а административное взыскание. Это как оплата за принудительную эвакуацию автомобилей. То есть в законе есть процедуры взыскания таких штрафов, и они могут вступить в действие. Говоря же о взыскании же долгов за услуги вытрезвителей с их частых клиентов, которые нигде не работают и работать не хотят, то я выступаю за создание службы лечебно-трудовых профилакториев. Алкоголики, ведущие антисоциальный образ жизни, будут доставляться в эти трудовые учреждения, где принудительный труд позволит этим людям встать на путь исправления и выплатить все задолженности, которые у них есть. Зачастую это не только долги за услуги вытрезвителя, но и за ЖКХ, алименты и прочее. ЛТП – это очень хорошая вещь, которая позволит очистить наше общество от этих деклассированных элементов», - заключил парламентарий

В свою очередь психиатр-нарколог, главный врач "Клиники психологической адаптации" Алексей Магалиф рассказал НСН, что вопрос о вытрезвителях – не столько медицинский, сколько полицейский.

«Вытрезвители нужны для того, чтобы порядок был на улицах. С точки зрения профилактики алкогольных опьянений, вытрезвители не играют никакой роли, они нужны только с точки зрения порядка на улицах», - отметил он.

Ранее Милонов в эфире НСН предложил за употребление наркотиков не штрафовать, а сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании.

