«Алкаш должен платить»! Милонов призвал сделать вытрезвители платными
Депутат Госдумы заявил в эфире НСН, что для деклассированных элементов нужно создать в России трудовые лагеря.
Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы медицинских вытрезвителей. Полномочия по организации таких учреждений отдаются органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Создаваться они будут на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что вытрезвители нужны для спасения жизней и должны быть исключительно платными.
«Вытрезвители – это медико-социальная услуга, до этого забота о выпивших гражданах лежала на медиках, что отвлекало их от оказания помощи действительно больным людям. Врачам в больницах приходило создавать отдельные въезды для приема такого рода пациентов, которые зачастую находились в антисанитарном состоянии, отвлекали высококвалифицированный медперсонал от спасения жизней на оказание помощи тем, кто находится в состоянии полнейшего неадеквата», - сказал депутат.
По его словам, составлять впечатления о вытрезвителях по воспоминаниям советских диссидентов, которых туда доставляли после выпитого портвейна, не стоит, ведь сейчас есть камеры видеофиксации, персональные видеорегистраторы полиции, потому опасаться их не стоит.
«Сейчас речь идет о том, чтобы спасать тех людей, которые сейчас в зиму выпьют, а потом замерзают насмерть на улицах или их будут убивать и грабить. Допустить этого нельзя, хоть человек и напился, но это наш человек, наш гражданин, надо ему помочь. Для этого и нужны вытрезвители», - пояснил Милонов.
Он добавил, что вытрезвители должны быть исключительно платными.
«Я не собираюсь платить бюджетные деньги за то, чтобы какой-нибудь алкаш отдыхал и получал душ. Хочу напомнить, что даже в советское время вытрезвители были платными, там был большущий штраф», - напомнил депутат.
Тех же, кто не сможет оплатить услуги вытрезвителей, Милонов предложил привлекать к труду в рамках лечебно-трудовых профилакториев, возрождение которых он также поддерживает.
«Плата за эти услуги будет взыматься, как и прочие штрафы. Это не просто плата, а административное взыскание. Это как оплата за принудительную эвакуацию автомобилей. То есть в законе есть процедуры взыскания таких штрафов, и они могут вступить в действие. Говоря же о взыскании же долгов за услуги вытрезвителей с их частых клиентов, которые нигде не работают и работать не хотят, то я выступаю за создание службы лечебно-трудовых профилакториев. Алкоголики, ведущие антисоциальный образ жизни, будут доставляться в эти трудовые учреждения, где принудительный труд позволит этим людям встать на путь исправления и выплатить все задолженности, которые у них есть. Зачастую это не только долги за услуги вытрезвителя, но и за ЖКХ, алименты и прочее. ЛТП – это очень хорошая вещь, которая позволит очистить наше общество от этих деклассированных элементов», - заключил парламентарий
В свою очередь психиатр-нарколог, главный врач "Клиники психологической адаптации" Алексей Магалиф рассказал НСН, что вопрос о вытрезвителях – не столько медицинский, сколько полицейский.
«Вытрезвители нужны для того, чтобы порядок был на улицах. С точки зрения профилактики алкогольных опьянений, вытрезвители не играют никакой роли, они нужны только с точки зрения порядка на улицах», - отметил он.
Ранее Милонов в эфире НСН предложил за употребление наркотиков не штрафовать, а сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании.
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