Милонов предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин подписал закон об удаленной работе

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, который вступит в силу 1 января 2021 года.

Виталий Милонов: «Правильно, а то удаленная работа у нас у всех была, а закона не было, поэтому работодатели могли этим пользоваться, хитрить, лишать зарплаты. Кстати, такой закон надо рассмотреть и для депутатов», – сказал в эфире НСН Виталий Милонов.

2

Минздрав предложил наказывать фармпроизводителей за создание дефицита

Минздрав предложил установить ответственность для производителей лекарств, которые резко снижают объёмы производства, создавая дефицит.

Виталий Милонов: «И это правильно. А то захочешь поправиться, выздороветь, а лекарства в аптеке не найти. К тому же, все мы помним, что от коронавируса таблеток еще не изобрели», – отметил он для слушателей НСН.

3

Питерские бары борются с закрытием на праздники

В Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники.

Виталий Милонов: «Прям какое-то нападение коронавируса на Северную столицу. Очень искренне желаю сопротивляющимся барам найти общий язык с тем, кто запрещает им работать, и все-таки чуть-чуть, но работать, кушать хочется всем», – прокомментировал он для НСН.

4

Камчатка объявила 31 декабря выходным

Количество регионов, где 31 декабря объявили выходным днем, растет. Сегодня, в частности, присоединилась Камчатка. Кроме того, согласно опросу, более половины россиян совершенно точно будут трудиться полный рабочий день в канун Нового года, пишет сервис «Работа.ру».

Виталий Милонов: «Что продает новогодние изделия, пускай, конечно же, работают. Но клерки, бухгалтеры, руководители, в конце концов, пусть делают заливную рыбу, а не ходят по работам, распространяя коронавирус», – подчеркнул он в беседе с НСН.

5

В России предложили увеличить штрафы за употребление наркотиков

В Общественной палате предложили увеличить штраф за потребление наркотиков до 20-30 тысяч рублей. Сейчас за это предусмотрены штрафы 4000—5000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Виталий Милонов: «Я считаю, что за употребление наркотиков не надо штрафовать, надо сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании, потому что наркоман, даже без четырех тысяч рублей, является очень опасным гражданином. Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Авторские НовостиГосдумаВиталий Милонов
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