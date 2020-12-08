Милонов предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков

Виталий Милонов: «Я считаю, что за употребление наркотиков не надо штрафовать, надо сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании, потому что наркоман, даже без четырех тысяч рублей, является очень опасным гражданином. Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.

