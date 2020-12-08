Милонов предложил сажать в тюрьму за употребление наркотиков
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин подписал закон об удаленной работе
Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе, который вступит в силу 1 января 2021 года.
Виталий Милонов: «Правильно, а то удаленная работа у нас у всех была, а закона не было, поэтому работодатели могли этим пользоваться, хитрить, лишать зарплаты. Кстати, такой закон надо рассмотреть и для депутатов», – сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
Минздрав предложил наказывать фармпроизводителей за создание дефицита
Минздрав предложил установить ответственность для производителей лекарств, которые резко снижают объёмы производства, создавая дефицит.
Виталий Милонов: «И это правильно. А то захочешь поправиться, выздороветь, а лекарства в аптеке не найти. К тому же, все мы помним, что от коронавируса таблеток еще не изобрели», – отметил он для слушателей НСН.
Питерские бары борются с закрытием на праздники
В Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники.
Виталий Милонов: «Прям какое-то нападение коронавируса на Северную столицу. Очень искренне желаю сопротивляющимся барам найти общий язык с тем, кто запрещает им работать, и все-таки чуть-чуть, но работать, кушать хочется всем», – прокомментировал он для НСН.
Камчатка объявила 31 декабря выходным
Количество регионов, где 31 декабря объявили выходным днем, растет. Сегодня, в частности, присоединилась Камчатка. Кроме того, согласно опросу, более половины россиян совершенно точно будут трудиться полный рабочий день в канун Нового года, пишет сервис «Работа.ру».
Виталий Милонов: «Что продает новогодние изделия, пускай, конечно же, работают. Но клерки, бухгалтеры, руководители, в конце концов, пусть делают заливную рыбу, а не ходят по работам, распространяя коронавирус», – подчеркнул он в беседе с НСН.
В России предложили увеличить штрафы за употребление наркотиков
В Общественной палате предложили увеличить штраф за потребление наркотиков до 20-30 тысяч рублей. Сейчас за это предусмотрены штрафы 4000—5000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.
Виталий Милонов: «Я считаю, что за употребление наркотиков не надо штрафовать, надо сразу сажать в специальную тюрьму для излечения от наркомании, потому что наркоман, даже без четырех тысяч рублей, является очень опасным гражданином. Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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