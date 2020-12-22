Госдума приняла закон о вытрезвителях

Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы медицинских вытрезвителей.

Проект закона в первом чтении был принят еще в ноябре прошлого года.

Полномочия по организации таких учреждений отдаются органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Создаваться они будут на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

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Вытрезвители призваны оказывать помощь гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Ранее глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщил, что стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тысячи рублей, передает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости
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