Госдума приняла закон о вытрезвителях
Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы медицинских вытрезвителей.
Проект закона в первом чтении был принят еще в ноябре прошлого года.
Полномочия по организации таких учреждений отдаются органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Создаваться они будут на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.
Вытрезвители призваны оказывать помощь гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.
Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.
Ранее глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщил, что стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тысячи рублей, передает Ura.ru.
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