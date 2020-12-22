Госдума приняла закон о вытрезвителях

Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы медицинских вытрезвителей.

Проект закона в первом чтении был принят еще в ноябре прошлого года.

Полномочия по организации таких учреждений отдаются органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Создаваться они будут на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.