Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", написал он в своем телеграм-канале.



Он отметил, что нужно убрать негативные коннотации из названия этих заведений.



Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы медицинских вытрезвителей. Проект закона в первом чтении был принят еще в ноябре прошлого года. Полномочия по организации таких учреждений отдаются органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления. Создаваться они будут на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Вытрезвители призваны оказывать помощь гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Ранее глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщил, что стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тысячи рублей.

