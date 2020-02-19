Милонов предложил создать спецотдел полиции по борьбе с банковскими мошенничествами
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что МВД должно создать единый центр для работы с населением, пострадавших от действий мошенников.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»
За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил на уровне МВД выделить средства и силы для создания специального отдела полиции, занимающегося мелкими преступлениями финансовой направленности.
«Вопрос повышения финансовой грамотности, безусловно, очень важен. Но гражданин России не обязан быть уважаемым экспертом. Для людей, разбирающихся в банковских услугах, телефонное мошенничество в этой области кажется наивным шагом. Мол, как так, сами взяли и отдали свои деньги? Но так происходит. Так было всегда. Ни один мошенник не называет себя мошенником. Их искусство психологического воздействия на человека потрясающее. Они работают за большие деньги. Я уверен, депутаты в кратчайшие сроки готовы рассмотреть инициативы, которые могли бы повысить защищенность наших граждан от мошенничества. Основная проблема в том, что эти преступления никому не интересны. У нас нет специализированной полиции. Управление К занимается крупными преступлениями. МВД должно выделить спецотдел, создать единый центр. Чтобы по всем финансовым преступлениям с карточкой не нужно было идти к участковому», - добавил он.
Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская назвала россиян в возрасте от 50 до 80 лет самой уязвимой частью общества в сфере банковского мошенничества. Она предложила выдавать пенсионерам карты без возможности оплачивать покупки в интернете.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ФСБ задержала в Москве семерых исламистов
- Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля
- Главврач больницы уволен из-за сбежавших пациентов с подозрением на коронавирус
- Врач Сотниковой: Могут отняться руки и ноги
- «Нельзя на это выжить!»: Пригожин назвал нищенскими пенсии артистов