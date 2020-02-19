Милонов предложил создать спецотдел полиции по борьбе с банковскими мошенничествами

«Вопрос повышения финансовой грамотности, безусловно, очень важен. Но гражданин России не обязан быть уважаемым экспертом. Для людей, разбирающихся в банковских услугах, телефонное мошенничество в этой области кажется наивным шагом. Мол, как так, сами взяли и отдали свои деньги? Но так происходит. Так было всегда. Ни один мошенник не называет себя мошенником. Их искусство психологического воздействия на человека потрясающее. Они работают за большие деньги. Я уверен, депутаты в кратчайшие сроки готовы рассмотреть инициативы, которые могли бы повысить защищенность наших граждан от мошенничества. Основная проблема в том, что эти преступления никому не интересны. У нас нет специализированной полиции. Управление К занимается крупными преступлениями. МВД должно выделить спецотдел, создать единый центр. Чтобы по всем финансовым преступлениям с карточкой не нужно было идти к участковому», - добавил он.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская назвала россиян в возрасте от 50 до 80 лет самой уязвимой частью общества в сфере банковского мошенничества. Она предложила выдавать пенсионерам карты без возможности оплачивать покупки в интернете.

