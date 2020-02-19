ОНФ: С карт россиян в 2019 году украли 6,5 млрд рублей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»

За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская назвала россиян в возрасте от 50 до 80 лет самой уязвимой частью общества в сфере банковского мошенничества.