ОНФ: С карт россиян в 2019 году украли 6,5 млрд рублей
Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская во время пресс-конференции НСН предложила выдавать пенсионерам карты без возможности оплачивать покупки в интернете.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»
За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.
Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская назвала россиян в возрасте от 50 до 80 лет самой уязвимой частью общества в сфере банковского мошенничества.
«Сегодня Банк России опубликовал исследование, согласно которому с банковских карт мошенники за 2019 год увели 6,5 млрд рублей. Возместить из этого объема банкам удалось лишь 15%. По нашим данным, более 10 тысяч зарегистрированных мошеннических операций. Это только зарегистрированных, подчеркиваю. По данным МВД, это больше, чем в 2018 году на 400%. 60% случаев пострадавших – это граждане в возрасте от 50 до 80 лет. Люди старшего поколения, наивные, доверчивые. Их разговорами помещают в стрессовую ситуацию и обманывают. Нужно выдавать пенсионерам такие пластиковые карты, с которых можно только снимать с банкоматов без возможности расплачиваться в интернете», - отметила она.
Ранее вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов указал на необходимость разъяснительной работы сотрудников банка по финансовой грамотности.
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