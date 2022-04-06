Милонов предложил назвать именем Жириновского мост в Петербурге
Виталий Милонов в эфире НСН выразил уверенность, что дети будут ходить в школы имени Жириновского, призвав пока «не перегибать палку» с переименованиями.
Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил назвать именем Владимира Жириновского мост, школу или еще какой-тот объект в Северной столице.
Лидер ЛДПР скончался в среду на 76-м году жизни. После этого депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев допустил, что улица Жириновского может появиться в Киеве. В Липецке и Симферополе также предложили назвать улицы именем политика.
«Я бы предложил, конечно, и в Санкт-Петербурге один из географических объектов назвать в честь Владимира Вольфовича. Например, у нас много мостов, Петербург – столица мостов. Я уверен, что дети будут ходить в школы имени Жириновского, можно еще много хороших объектов назвать в честь Владимира Вольфовича, просто сейчас не надо перегибать палку, необходимо подождать, чтобы человека достойно похоронили, и уже тогда принимать какие-то решения», - сказал Милонов.
Комментируя инициативу Матвеева, он отметил, что жители «свободного Киева» сами определят, чьим именем называть улицы.
«В честь кого там называть улицы будут, наверное, решать жители Киева, только свободного от всех этих негодяев», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как сообщил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин, Жириновский умер «после тяжёлой и продолжительной болезни». По его словам, прощание с основателем ЛДПР пройдет 8 апреля.
Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский сказал «Радиоточке НСН», что уход из жизни Жириновского станет «тяжелым испытанием» для ЛДПР.
По его мнению, перед следующими парламентскими выборами партии нужно будет «осуществить перезагрузку, ребрендинг и буквально пересборку».
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