Милонов предложил назвать именем Жириновского мост в Петербурге

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил назвать именем Владимира Жириновского мост, школу или еще какой-тот объект в Северной столице.

Лидер ЛДПР скончался в среду на 76-м году жизни. После этого депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев допустил, что улица Жириновского может появиться в Киеве. В Липецке и Симферополе также предложили назвать улицы именем политика.