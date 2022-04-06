«Пересборка и ребрендинг»: Политолог оценил перспективы ЛДПР после смерти ее лидера
Уход из жизни Владимира Жириновского заставит ЛДПР перестроить всю систему управления, однако пока что сложно сказать, удастся ли это его соратникам, отметил в эфире НСН политолог Виктор Потуремский.
Уход из жизни Владимира Жириновского стал очень серьезным вызовом для ЛДПР, бессменным лидером которой политик являлся с момента основания, партии придется провести полноценный ребрендинг, отметил генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Жириновский скончался ранее в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни. Этому предшествовала длительная болезнь политика.
«Для ЛДПР это очень серьезный выбор и тяжелое испытание. В этом смысле ЛДПР и Жириновский действительно синонимы. Эта партия была построена на фигуре «вождя», и сейчас перед партией есть ряд проблем. Первая проблема – это формирование новой системы управления и поиск кандидатуры, кто бы мог возглавить партию, и здесь есть серьезные проблемы. Однозначно назвать сейчас кого-то крайне трудно, понятно, что любой человек, который займет пост Жириновского, обречен на сравнение с Владимиром Вольфовичем. Здесь нужно учитывать масштаб фигуры, яркость, продолжительность представленности в российской политике – замену найти будет крайне сложно. И второй момент, на который бы я обратил внимание. Выборы прошлого года в силу ряда причин были не самые сильные для ЛДПР, партия теряет свое влияние, можно говорить о «снижающемся тренде», учитывая, что ЛДПР традиционно имеет регионы, где у них позиции сильны, но есть и регионы, где партия представлена явно недостаточно», - напомнил Потуремский.
Специалист напомнил, что до следующих парламентских выборов у партии есть шанс осуществить «ребрендинг» и усилить свои позиции.
«Этот ряд трудностей и проблем перед партией встает сейчас в связи с произошедшими событиями. Я бы не рисковал называть кандидатуру. Называть некие фамилии я бы воздержался, они озвучиваются постоянно, вплоть до одного из действующего губернаторов. Я бы не спешил. Следующие выборы пройдут только в 2026 году, для партии это серьезный вызов, нужно осуществить перезагрузку, ребрендинг и буквально пересборку. Но если бы выборы в ГД проходили бы в ближайшее время, то в нынешнем состоянии ЛДПР, скорее всего, преодолевали бы 5% барьер», - заключил политолог.
Исполняющим обязанности руководителя фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме назначен председатель парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом объявил его однопартиец, заместитель главы фракции Ярослав Нилов.
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