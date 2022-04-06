В КПРФ выразили надежду, что именем Жириновского назовут улицу в Киеве

Депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев выразил надежду на то, что настанет время, когда именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского назовут одну из улиц в Киеве. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Депутат отметил, что Жириновский был умным и очень ярким политиком, добавив, что ЛДПР и всему депутатскому корпусу ведомства будет сложно его заменить.

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРГосдумаКиевКПРФВладимир Жириновский
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