В Госдуме удивились предложению начислять многодетным матерям пенсионные баллы
Работа по уходу за детьми уже учитывается при расчете пенсий, заявила НСН Светлана Бессараб.
Государство уже учитывает декрет как работу и стаж для расчета пенсий, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В пенсионном законодательстве необходимо закрепить начисление женщинам дополнительных баллов за каждого рожденного ребенка, например 3 балла за первого, 5 баллов за второго, 7 баллов за третьего и 10 баллов за четвертого и каждого последующего. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводит ТАСС. Бессараб удивилась такому предложению.
«Мне вообще непонятно, что предлагает депутат. Дело в том, что у нас сегодня за каждого ребенка в период ухода за ним до полутора лет, начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты для матери: 1,8 баллов за каждый год за первого, 3,6 баллов за второго, 5,4 балла за третьего и всеми последующими. С 2026 года мы приняли закон, который обязывает Пенсионный фонд учитывать уход за двумя детьми как год за два. То есть вот мама сидит в отпуске по уходу за близнецами, условно говоря, а учитывается не полтора года, а три. У нас сегодня уже все включено в закон. Мать выходит в декрет, социальный фонд получает информацию и сразу идет учет. Еще хочу сказать, что мама пятерых детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Или мама двоих детей, если воспитала их в условиях Крайнего Севера», — подчеркнула она.
Ранее Бессараб объяснила НСН, к каким последствиям для пенсий приведет повышение возраста молодежи.
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