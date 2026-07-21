Государство уже учитывает декрет как работу и стаж для расчета пенсий, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В пенсионном законодательстве необходимо закрепить начисление женщинам дополнительных баллов за каждого рожденного ребенка, например 3 балла за первого, 5 баллов за второго, 7 баллов за третьего и 10 баллов за четвертого и каждого последующего. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Его слова приводит ТАСС. Бессараб удивилась такому предложению.