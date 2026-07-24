Стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий

Центральная избирательная комиссия завершила публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы от пяти парламентских партий. Об этом сообщают «Ведомости».

Самый высокий доход за прошлый год задекларировал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский от партии «Единая Россия» (ЕР). Его поступления составили 5,96 млрд рублей за счет зарплаты, пенсии, дивидендов и процентов по вкладам, при этом на 31 банковском счете политика находилось 17,4 млрд рублей.

На второй строчке рейтинга оказался председатель партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев с доходом 1,4 млрд рублей, полученным от микрофинансовой деятельности, банковских процентов и депутатской зарплаты. Третье место занял депутат госсовета Татарстана Иван Егоров от ЕР, задекларировавший 673,8 млн рублей от различных предприятий и банков, имея на счетах 20,5 млн рублей.

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Вице-премьер Виталий Савельев от ЕР расположился на четвертом месте с доходом 477,5 млн рублей, сформированным зарплатой в управлении делами президента и банковскими процентами, при наличии 5,1 млрд рублей на 25 счетах. Пятерку лидеров замкнул владелец компании «Гурмангрупп» Вадим Колесник от НЛ с заработком 467,2 млн рублей. В его собственности находятся доля земельного участка и жилого дома в Ростовской области, а также 13 автомобилей различных марок.

Также в топ-10 наиболее обеспеченных претендентов на место в новой ГД вошли президент «Ростсельмаша» Константин Бабкин от ЛДПР (448,1 млн рублей) и член думского комитета по безопасности Руслан Гаджиев от ЕР (442,6 млн рублей). Далее идут Денис Рыбаков от ЕР (407,4 млн рублей).Владислав Плотников от «Справедливой России» (353,6 млн рублей), алтайский предприниматель Максим Банных от НЛ (351 млн рублей).

Между тем автопарк кандидатов в Госдуму от трех партий почти на 90% состоит из иномарок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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