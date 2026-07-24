Стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий

Центральная избирательная комиссия завершила публикацию сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы от пяти парламентских партий. Об этом сообщают «Ведомости».

Самый высокий доход за прошлый год задекларировал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский от партии «Единая Россия» (ЕР). Его поступления составили 5,96 млрд рублей за счет зарплаты, пенсии, дивидендов и процентов по вкладам, при этом на 31 банковском счете политика находилось 17,4 млрд рублей.

На второй строчке рейтинга оказался председатель партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев с доходом 1,4 млрд рублей, полученным от микрофинансовой деятельности, банковских процентов и депутатской зарплаты. Третье место занял депутат госсовета Татарстана Иван Егоров от ЕР, задекларировавший 673,8 млн рублей от различных предприятий и банков, имея на счетах 20,5 млн рублей.