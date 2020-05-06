Милонов готов восстановить памятник самоизоляции в Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН предложил создателям скульптуры обратиться к нему за помощью, чтобы возвести объект на законных основаниях.
Самовольно установленный памятник, посвященный режиму самоизоляции, демонтировали в Санкт-Петербурге по поручению властей северной столицы. Металлическая скульптура человека и кошки ранее появилась в Пискаревском парке, его возведение авторы не согласовали с городским комитетом по благоустройству.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН предложил создателям скульптуры обратиться к нему за помощью, чтобы возвести объект на законных основаниях.
«Конечно же, он установлен с нарушением действующего закона. Но, если сам памятник хороший, то почему бы его и не оставить. Я бы оставил. Но очень важно, чтобы потом желающие поставить другой памятник уже менее высокого художественного содержания, не стали использовать этот монумент как прецедент, и, ссылаясь на него, возводить другие памятники, кто во что горазд. Если устроители этого памятника действительно хотят, чтобы он стоял, то мы готовы помочь. Они всегда могут обратиться, я помогу им этот памятник поставить на законных основаниях, чтобы его не сносили», – говорит он.
Ранее разгорелся спор международного уровня вокруг другого монумента. В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Эти действия вызвали негативную оценку с российской стороны, что вызвало напряженность между странами.
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