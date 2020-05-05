Чехия предложила России обсудить разногласия между странами

Как заявил Петршичек, выступая перед депутатами парламента, соответствующая нота была направлена МИД России. По словам главы чешского МИД, это первое официальное предложение о начале консультаций с 1993 года, когда был подписан Договор о сотрудничестве и дружественных отношениях.

В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Эти действия вызвали негативную оценку с российской стороны, что вызвало напряженность между странами.



