Чехия предложила России обсудить разногласия между странами

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал Россию обсудить разногласия между странами, в том числе спор вокруг сноса памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявил Петршичек, выступая перед депутатами парламента, соответствующая нота была направлена МИД России. По словам главы чешского МИД, это первое официальное предложение о начале консультаций с 1993 года, когда был подписан Договор о сотрудничестве и дружественных отношениях.

В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Эти действия вызвали негативную оценку с российской стороны, что вызвало напряженность между странами.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИД РФЧехия
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