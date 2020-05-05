Чехия предложила России обсудить разногласия между странами
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек призвал Россию обсудить разногласия между странами, в том числе спор вокруг сноса памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Петршичек, выступая перед депутатами парламента, соответствующая нота была направлена МИД России. По словам главы чешского МИД, это первое официальное предложение о начале консультаций с 1993 года, когда был подписан Договор о сотрудничестве и дружественных отношениях.
В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Эти действия вызвали негативную оценку с российской стороны, что вызвало напряженность между странами.
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