Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом чехов по своей истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж чехами памятника маршалу Коневу в Праге является ударом по собственной национальной истории. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на «неадекватную реакцию» России

Захарова подчеркнула, что Красная армия во главе с Коневым работали с чехами сообща, «это было единое братство». Она добавила, что эти «кощунственные действия» уже вошли в чешскую историю.

В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Однако министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЧехияМария Захарова
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