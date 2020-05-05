Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом чехов по своей истории

Захарова подчеркнула, что Красная армия во главе с Коневым работали с чехами сообща, «это было единое братство». Она добавила, что эти «кощунственные действия» уже вошли в чешскую историю.

В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры. Однако министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию.



