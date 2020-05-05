Майков, Ткаченко и Милонов рассказали о ветеранах в своих семьях
Павел Майков, Владимир Ткаченко, Виталий Милонов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Актер Майков рассказал о дедушке, который провел годы войны на флоте
Павел Майков : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дедушке, которого, к сожалению, уже нет в живых. Он ушел на войну на фронт, когда ему было всего 17 лет. Он был моряком, с 1941 года по 1945 он был на корабле в районе Крыма, где, собственно, и воевал. И прадедушка у меня воевал, как и я Павел Майков, Павел Михайлович. И еще один дед, Семен Петрович Горячев. Все воевали, вернулись живыми с войны. Спасибо, что вернулись живыми, благодаря им я тоже живой и продолжаю дело рода Майковых», – делится Павел Майков с НСН.
Музыкант рассказал о фронтовиках в семье
Владимир Ткаченко: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о двух своих родственниках, которые воевали. Мой дедушка, папин папа, звали его Степан Петрович Ткаченко, он прошел всю войну, был водителем на полуторке, это грузовая машина. Дошел до Берлина, вернулся живым, здоровым без единого ранения. Радовал нас своим присутствием вплоть до середины 80-х годов. До сих пор у нас дома лежат его медали. И еще хочу рассказать о своем дяде, звали его Виталий Мефодьевич Никитченко, это мамин старший брат. Мама родилась в 1944 году, а он ушел на войну в начале 1943, поэтому они даже и не виделись. Сначала он два с половиной года участвовал в партизанском движении в Херсоне, он был участником партизанской группы, а потом он решил уйти в фронт, хотя на тот момент ему было 17 лет. Умер от ран в феврале 1945 года под Будапештом», – рассказывает Владимир Ткаченко в интервью НСН.
Депутат напомнил об особом отношении петербургских семей к войне
Виталий Милонов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать об истории своей семьи. Перед войной кадровые офицеры советской армии моего деда расстреляли по ложному доносу. И моя мама родилась, не видя ни разу своего отца. А потом пришла война, и моя мама воспитывалась в нашей семье, в семье ленинградских немцев. И психологически это было очень тяжело. Моя семья, как и все остальные, переживали суровые дни Ленинградской блокады. Мой дядя, родной брат моей мамы, погиб от голода. Другие выжили и навсегда запомнили эти сложные дни. Я хочу сказать, что в ленинградских семьях особая история, особая память об этой войне. Поэтому, наверное, люди из Ленинграда, из Петербурга больше не хотят этой войны. И особо чтут, особо верят, что война – это то, что никогда не должно больше повториться», – вспоминает историю своих родителей в эфире НСН Виталий Милонов.
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