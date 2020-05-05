Майков, Ткаченко и Милонов рассказали о ветеранах в своих семьях

Владимир Ткаченко: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о двух своих родственниках, которые воевали. Мой дедушка, папин папа, звали его Степан Петрович Ткаченко, он прошел всю войну, был водителем на полуторке, это грузовая машина. Дошел до Берлина, вернулся живым, здоровым без единого ранения. Радовал нас своим присутствием вплоть до середины 80-х годов. До сих пор у нас дома лежат его медали. И еще хочу рассказать о своем дяде, звали его Виталий Мефодьевич Никитченко, это мамин старший брат. Мама родилась в 1944 году, а он ушел на войну в начале 1943, поэтому они даже и не виделись. Сначала он два с половиной года участвовал в партизанском движении в Херсоне, он был участником партизанской группы, а потом он решил уйти в фронт, хотя на тот момент ему было 17 лет. Умер от ран в феврале 1945 года под Будапештом», – рассказывает Владимир Ткаченко в интервью НСН.

