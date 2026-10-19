Макрон: Голоса протестующих должны быть услышаны
Лидер Франции Эмманюэль Макрон выступил с видеообращением к народу.
Он прокомментировал крупнейшие в стране протесты. По словам главы государства, голоса протестующих должны быть услышаны «без предвзятости и без преуменьшения трудностей». Такая работа уже началась.
Политик указал, что власти должны выслушать разгневанных французов и устранить первопричины кризиса, при этом отстаивая верховенство закона. Отмечается, что насилие» в городах развязали экстремисты из «крайне левых группировок», к которым присоединились преступники.
Макрон подчеркнул, что видеть улицы в таком состоянии «невыносимо», и призвал все политические партии, организации и профсоюзы осудить любое насилие.
Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Бизнес выступил против третьего пакета антифрод-мер
- Трамп: Зеленский мог заключить лучшую сделку два года назад, чем может сейчас
- Макрон: Голоса протестующих должны быть услышаны
- Европа и Украина готовят последний пакет санкций против РФ перед президентскими выборами во Франции
- Трамп рассказал, почему отложил санкции против Москвы
- В Турции заявили, что будут закупать дизельное топливо России в рамках сделки Путина с Трампом
- Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит
- Еще больше налогов: В Минфине предложили облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%
- Зеленский планирует переизбраться на второй срок
- «Спартак» разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче 11-го тура РПЛ