Макрон: Голоса протестующих должны быть услышаны

Он прокомментировал крупнейшие в стране протесты. По словам главы государства, голоса протестующих должны быть услышаны «без предвзятости и без преуменьшения трудностей». Такая работа уже началась.

Политик указал, что власти должны выслушать разгневанных французов и устранить первопричины кризиса, при этом отстаивая верховенство закона. Отмечается, что насилие» в городах развязали экстремисты из «крайне левых группировок», к которым присоединились преступники.

Макрон подчеркнул, что видеть улицы в таком состоянии «невыносимо», и призвал все политические партии, организации и профсоюзы осудить любое насилие.

Число задержанных в ходе беспорядках во Франции превысило две тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

