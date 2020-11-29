Миллионы погибнут. Миру предрекли новую эпидемию
Медики, аналитики и политики прогнозируют новую эпидемию в мире, которая унесет миллионы жизней, если к ней не подготовиться сейчас.
Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин. Мясников со ссылкой на вирусологов рассказал, что человечество находится «в паре мутаций» от грядущей эпидемии гриппа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», – заявил Мясников.
Похожей точки зрения придерживается и основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Об этом он заявил в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи. Гейтс, отвечая на вопрос Джонс по поводу вероятности новой пандемии, ответил, что «нам повезет, если это случится лет через двадцать». Или через три года.
Гейтс считает, что к новой пандемии человечество придет более подготовленным – с отработанными алгоритмами введения карантина, улучшенными системами тестирования вирусоносителей, пишет РИА Новости.
«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил основатель Microsoft.
Депутат Госдумы Евгений Федоров на пресс-конференции НСН привел в пример в качестве более эффективных мер борьбы с коронавирусом в России и Европе китайский опыт жесткого карантина с привлечением военных. Он призвал ввести жесткие меры ограничений на две недели, чтобы ограничить все контакты зараженных, ввести военные пайки, те, кто выявлен на производствах - на производствах и оставить, а «нарушителям карантина стреляли бы в лоб».
«Через две недели не будет ни одного больного. Но это должно быть общественное согласие, потому что власть надо передавать военным, вводить комендантский час», - рассказал Федоров.
Ранее писатель Александр Цыпкин в эфире НСН рассказал о своем отношении к мерам ограничения в России из-за коронавируса, также предположив, что Россию может ждать новая эпидемия.
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