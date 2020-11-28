Джуд Лоу рассказал о предсказании пандемии на съемках «Заражения» в 2011 году

«У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле. Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые, они знали, о чем говорят. Они уверяли нас, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда», — поделился подробностями актер.

Лоу назвал «тревожными звоночками» информацию о событиях в Китае в начале 2020 года и признался, что «не сильно удивился», отмечает РИА Новости.

Напомним, Лоу сыграл в триллере о борьбе человечества со смертельным вирусом одного из главных персонажей - блогера Алана Крумвьеда. Вместе с ним в кино были заняты Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Лоуренс Фишберн и другие артисты.

