Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обратился к западным элитам с призывом «уймитесь и займитесь своими проблемами». Он подчеркнул, что ситуация в европейских городах сама по себе требует внимания.

Глава государства заявил, что Западу стоит сосредоточиться на решении собственных кризисов, а не вмешиваться в дела других стран. По его словам, «спокойный сон» возможен только тогда, когда элиты начнут уделять внимание внутренним вопросам.