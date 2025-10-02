Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обратился к западным элитам с призывом «уймитесь и займитесь своими проблемами». Он подчеркнул, что ситуация в европейских городах сама по себе требует внимания.
Глава государства заявил, что Западу стоит сосредоточиться на решении собственных кризисов, а не вмешиваться в дела других стран. По его словам, «спокойный сон» возможен только тогда, когда элиты начнут уделять внимание внутренним вопросам.
Заседание проходило в рамках работы клуба «Валдай», который объединяет экспертов из разных стран в сферах политики, экономики и международных отношений.
Клуб был создан в 2004 году, а свое название получил по месту проведения первой конференции — в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».
