Путин: России никогда не было свойственно расистское отношение

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что расистское отношение к другим странам и народам никогда не было характерно для России. Он подчеркнул, что подобного подхода стране не было свойственно в прошлом и, по его словам, не будет и в будущем.

Глава государства отметил, что Россия традиционно проявляет уважение к многообразию культур и национальностей, и это, по его убеждению, остается важной особенностью российской политики.

Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах

Заседание прошло в рамках работы клуба «Валдай», который был создан в 2004 году и объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов в области политики, экономики, истории и международных отношений.

Организация получила свое название по месту первой конференции, состоявшейся в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
