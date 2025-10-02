Путин: России никогда не было свойственно расистское отношение

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что расистское отношение к другим странам и народам никогда не было характерно для России. Он подчеркнул, что подобного подхода стране не было свойственно в прошлом и, по его словам, не будет и в будущем.

Глава государства отметил, что Россия традиционно проявляет уважение к многообразию культур и национальностей, и это, по его убеждению, остается важной особенностью российской политики.